Gigi Hadid op vrije voeten na arrestatie voor bezit van marihuana

Gigi Hadid is weer op vrije voeten nadat ze een week geleden op het vliegveld van de Kaaimaneilanden werd gearresteerd voor het in bezit hebben van marihuana. De woordvoerder van het Amerikaanse model heeft dat bevestigd aan het Amerikaanse E! News. Hadid wordt verder niet aangeklaagd.

,,Gigi reisde met marihuana die met een medische vergunning legaal in NYC was gekocht”, vertelt haar vertegenwoordiger aan E! Nieuws. ,,Sinds 2017 is het ook legaal voor medisch gebruik op de Kaaimaneilanden. Haar strafblad blijft leeg en ze genoot van de rest van haar tijd op het eiland.”

Hadid, dochter van het Nederlandse oud-fotomodel Yolanda Hadid, reisde op 10 juli per privévliegtuig naar de Kaaimaneilanden. Volgens het lokale nieuwsmedium Cayman Marl Road werd er vlak na aankomst op Owen Roberts International Airport ‘ganja en gebruiksvoorwerpen voor de consumptie van ganja’ in de bagage van Hadid aangetroffen. Ganja is een synoniem voor marihuana.

Hadid en haar reisgenoot zouden vervolgens gearresteerd zijn op verdenking van illegale invoer van de drug. Het stel is volgens de krant niet veel later op borgtocht vrijgelaten. Twee dagen later kregen ze allebei een boete van 1000 dollar, die ze direct zouden hebben voldaan.

