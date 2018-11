Gigi Hadid laakt kritiek op hoofddoek-cover: Ben even Hollands als Palestijns

Gigi prijkte in maart vorig jaar met een hoofddoek vol siersteentjes op de omslag van de allereerste Vogue Arabia. Sommige mensen vonden dat het tijdschrift een moslima als covermodel had moeten kiezen. Tijdens een evenement in Sydney sprak Hadid deze week over de ophef, verwijzend naar haar Hollandse roots.



,,Toen die cover werd gemaakt, vonden mensen me niet Arabisch genoeg om zulke meiden te vertegenwoordigen’’, zei ze volgens Yahoo. ,,En dat terwijl ik half-Palestijns ben. Ik ben even Palestijns als Nederlands. Ik heb dan wel blond haar, maar ik draag de waarde van mijn voorouders mee en ik heb daar respect voor.’’



Gigi kon goed over de kwestie praten met haar vriend, voormalig One Direction-zanger Zayn Malik. ,,Hij is half-Pakistaans, half-Engels. Als je een halfbloedje bent, als je uit twee verschillende werelden komt, kun je zien hoe de twee kanten elkaar behandelen en voel je je een brug tussen beide.’’



Gigi lag overigens vaker onder vuur vanwege haar covershoots, bijvoorbeeld toen ze met een opvallend donkere huid op de Italiaanse Vogue stond.