‘Gigi Hadid en Zayn Malik uit elkaar na incident met Gigi’s moeder’

Malik ontkent Yolanda geslagen te hebben en plaatste op Twitter een bericht waarin hij benadrukt dat de veiligheid van dochtertje Khai zijn prioriteit is. Aan entertainmentwebsite TMZ liet Malik weten: ,,Ik ontken ten stelligste dat ik Yolanda Hadid heb geslagen en omwille van mijn dochter weiger ik verdere details te geven. Ik hoop dat Yolanda haar valse beschuldigingen zal heroverwegen en dat we onze familieproblemen in de privésfeer kunnen oplossen.”

Veiligheid

Eerder die dag bracht de site het bericht dat Hadid, de moeder van Malik’s vriendin Gigi Hadid, beweert dat Malik haar vorige week geslagen zou hebben. Wat de aanleiding voor het vermeende geweld was, wordt niet duidelijk. Op die eerdere berichtgeving van TMZ reageerde de voormalige One Direction-zanger via Twitter dat er inderdaad iets was voorgevallen met ‘een familielid van mijn partner’ die zijn huis was binnengekomen terwijl zijn ‘partner’ een paar weken weg was. Uit dat bericht wordt duidelijk dat het voorval iets te maken heeft met de veiligheid van zijn dochter. ,,Ik wil dat mijn dochter in een veilige omgeving opgroeit. Een plek waar familieproblemen die eigenlijk privé zijn niet zomaar de wereld in worden geslingerd”, schrijft hij.