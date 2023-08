Giel Beelen krijgt belangrijke rol bij nieuwe radiozender Financial News Radio

Giel was voor zijn sabbatical te horen op Radio 2. Hij maakte in 2020 de overstap naar die zender na een avontuur bij Radio Veronica. In eerste instantie begon hij met een programma in de nacht, maar sinds het najaar van 2021 is hij te horen op de late avond van de zender. Giel presenteerde eerder twaalf jaar de ochtendshow op 3FM. Dat de radiomaker nu achter de schermen bij een nieuwszender gaat werken, is een verrassende keuze. De dj staat bekend als een fervent muziekliefhebber.



Financial News Radio is een nieuwe radiozender van ondernemer Joost Zuurbier. Hij bemachtigde de frequentie waar tot 1 september Sublime op te horen was. Financial News Radio heeft als doel ‘een fris radioconcept’ te brengen dat is gericht op het informeren van een jong publiek, als het gaat over financieel nieuws en zakelijke ontwikkelingen, viel te lezen in een persbericht.



Financial News Radio is vanaf 1 september te beluisteren op onder andere 90.5/90.7 FM (de oude frequentie van Sublime) en DAB+.