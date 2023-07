Gezondheid Chimène van Oosterhout verbeterd na operatie: ‘Stukje kunnen wandelen’

Veteranen­bal op North Sea Jazz: Buddy Guy veegt Van Morrison van het veld

Het is vrijdag veteranenbal in de grote zaal van North Sea Jazz, een dat uitdraait op een oneerlijk gevecht. Blueslegende Buddy Guy (86) veegt in Ahoy figuurlijk de vloer aan met Van Morrison (77), die het ook nog aflegt tegen zijn eigen achtergrondzangeres.