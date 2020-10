Gevangenisstraf Lori Loughlin begonnen

Cel, werkstraf en boete voor Lori Loughlin na bekentenis in omkoop­schan­daal

21 mei Full House-actrice Lori Loughlin en haar echtgenoot, modeontwerper Mossimo Giannulli, hebben schuld bekend in het schandaal waarbij ouders honderdduizenden dollars zouden hebben betaald om ervoor te zorgen dat hun kinderen werden aangenomen of ingeschreven voor opleidingen of klassen terwijl zij daar geen recht op hadden. Zij zijn twee verdachten in de zogenoemde Varsity Blues-zaak.