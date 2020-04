Gevaarlijk klussende Martien geeft schuifdeurduo Chantal en Beau het nakijken

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Ruim 1,5 miljoen mensen zagen hoe Martien Meiland probeerde een lamp te vervangen in zijn bed and breakfast Chateau Marillaux. Hij ontsnapte daarbij naar eigen zeggen aan de dood, aangezien hij met de lampaansluiting in de weer was gegaan terwijl een klusjesman de stroom weer had aangezet. ,,Je hebt een beschermengeltje op je schouders’’, concludeerde vrouw Erica. ,,Dat blijkt’’, reageerde een geschokte Martien, die de hele situatie maar ‘gezeik’ vond. ,,Zou je gewoon hier nog voor dood liggen, omdat iemand die knop om gaat doen.’’

Schoenen

Bij concurrent RTL was gelijktijdig het gelegenheidsduo Chantal Janzen en Beau van Erven Dorens te zien. Zij zamelden geld in voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) met een virtuele vrijmarkt waar bekende en onbekende Nederlanders spullen of ‘ervaringen’ konden veilen. Janzen zelf bood bijvoorbeeld een paar schoenen aan dat ze heeft gedragen tijdens haar Pyjama Party in de Ziggo Dome. Dat bracht uiteindelijk 500 euro op.



Niet-koningsdagprogramma’s scoorden op hetzelfde tijdstip een stuk beter. Zo noteerde cabaretier Peter Pannekoek 1,3 miljoen kijkers op NPO 1 met zijn show Later was alles beter en zagen 652.000 mensen hoe Britt Dekker aan het werk ging in een verzorgingshuis voor Britts Gouwe Ouwen (te zien na Chateau Meiland op SBS 6). Vorige week was op de maandagavond van RTL 4 nog Kopen Zonder Kijken te zien, dat ruim een miljoen toeschouwers trok.



Koningsdag deed het eerder op de dag overigens wel goed. Het spelen van het Wilhelmus, de toespraak van koning Willem-Alexander en de opening van de digitale kleedjesmarkt door koningin Máxima en dochters werden ’s ochtends door 2,2 miljoen mensen gezien. Het best bekeken programma van de dag was, zoals bijna altijd, het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 2,7 miljoen kijkers).