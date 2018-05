Geuzenbroek in de Tachtigjarige Oorlog

Bijzonder: huwelijks­aan­zoek tijdens EO-Jongeren­dag in GelreDome

26 mei Een bijzonder moment bij de 44e editie van de EO-Jongerendag vanmiddag. Tijdens een rondgang in de zaal in de GelreDome viel het oog van de cameraman op een wel heel speciaal spandoek. 'Jessica, will you marry me?', viel er in rode koeienletters te lezen.