Getraumatiseerde Ariana Grande deelt scans van hersenen: ‘Ze doen hun fucking best’

,,Geen grap’’, schreef Ariana afgelopen week bij een foto die ze deelde met haar 151 miljoen Instagramvolgers. Het leek op een schermafbeelding van een chat, waarin de zangeres foto’s stuurde van een ‘gezond’ brein, een brein met PTSS en haar eigen hersenen. Het verschil tussen de gezonde hersenen en die van Grande was duidelijk: bij de zangeres lichtten veel meer delen als het ware op. Het was voor Ariana visueel bewijs voor wat al bekend was: de zangeres kampt met PTSS sinds de bomaanslag bij haar concert in Manchester in 2015, waarbij 22 mensen omkwamen en tientallen gewonden vielen. Ze wilde met de plaatjes niemand laten schrikken, benadrukte Ariana, die niet vermeldde om wat voor scans het ging en wanneer ze waren gemaakt. ,,Het blies me gewoon weg’’, schreef ze. ,,Ik vond het informatief en interessant en ik wilde jullie allemaal aanmoedigen om op je brein te passen, naar je lichaam te luisteren en voor jezelf te zorgen.’’ De zangeres vond de plaatjes ondanks hun schrijnende achtergrond vooral heel gaaf. ,,Ik houd van wetenschap en het was ongelofelijk om te zien wat er in werkelijkheid gebeurt daarbinnen. Ik bedoel, ik voel het de hele tijd, maar het is heel iets anders en ontzettend cool om het te zien.’’

Niet echt zichtbaar

Hoewel Ariana vaak wordt geroemd om haar openheid over haar geestelijke gezondheid, lijken haar conclusies in dit geval niet helemaal juist. PTSS is volgens de Hersenstichting een geestelijke aandoening die kan ontstaan nadat mensen een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. De stoornis heeft allerlei mogelijke symptomen, waaronder gevoelens van angst en boosheid, maar ook flashbacks naar de traumatische gebeurtenis. De hersenen van mensen met PTSS reageren mogelijk anders op emotionele gebeurtenissen, maar die verschillen zijn volgens deskundigen in werkelijkheid niet zichtbaar op de scans die Ariana deelde.



Dat doet natuurlijk niets af wat ze heeft meegemaakt, benadrukken de verschillende specialisten tegenover CNN en The Washington Post. De zangeres denkt naar eigen zeggen nog elke dag aan de aanslag in Manchester en maakte het afgelopen jaar meer ellende mee, zoals de dood van haar ex Mac Miller.



,,Ik werk continu aan mijn gezondheid en ik probeer te leren hoe ik met pijn moet omgaan’’, schreef ze na het delen van de breinscans. ,,Elke dag is anders, maar ik doe mijn best. Weet alsjeblieft dat ik gewoon blijf opdagen en zoveel energie blijf geven als ik kan, hoewel mijn brein er uitziet als een wereldkaart.’’



Talloze fans spraken de afgelopen dagen hun bezorgdheid uit over Ariana, die volgens velen te hard werkt en meer rust zou moeten nemen. Morgen schrijft ze echter eerst geschiedenis op het wereldberoemde festival Coachella. Ze is dan de jongste vrouwelijke headliner ooit.