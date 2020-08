Getatoeëerde QR-code op arm André Hazes werkt niet meer: te gespierd

Dat vertelde hij vanochtend op Radio 538. De zanger kreeg de vraag of zijn tattoos eigenlijk vervormen nu hij de afgelopen jaren zo gespierd is geworden. ,,Het is niet zichtbaar’’, reageerde hij. ,,Maar er gebeurt wel wat. Want ik heb een QR-code op mijn arm en die doet het niet meer.’’ Een QR-code is een soort blokjescode die je kunt scannen met je telefoon om snel op (bijvoorbeeld) een website te komen. Andrés code betekent veel voor hem. ,,Hij gaat naar het lied Ik leef m’n eigen leven van mijn vader.’’

Klaar mee

Hakenkruis

In zijn nieuwe SBS 6-programma Getekend voor het leven helpt André mensen die spijt hebben van hun tatoeages om die weg te laten halen. Één potentiële kandidaat werd uiteindelijk niet geholpen, vertelde André vanochtend.



Het ging om een man die een hakenkruis op zijn rug heeft, met daarbij de tekst ‘in memory of Adolf Hitler’. Omdat de man in een interview had gezegd spijt te hebben van de fascistische tattoo, zocht André hem op om te helpen. De wens van de man bleek echter niet om deze tattoo te draaien: hij wilde af van een klein sterretje in zijn nek. ,,Toen zeiden we: dan moeten we het niet willen.’’