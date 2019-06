Gestopte Bond-regisseur: Robert Pattinson moet volgende 007 worden

De franchise is al voorzichtig bezig met het zoeken naar een vervanger voor Daniel Craig, die als 007 verscheen in de laatste vier Bond-films. De komende film is naar verwachting de laatste waarin hij in de huid van de geheim agent kruipt.



Boyle was na het zien van Pattinsons laatste film, High Life, erg onder de indruk van de acteur. ,,Ik zat daar en ik dacht: oh mijn god, ze moeten hém hebben als nieuwe Bond." Dat de acteur te jong zou zijn voor de iconische rol, vindt Boyle onzin. ,,Hij moet nu in de 30 zijn. Hoe oud was Sean Connery? Hij is er klaar voor."



Pattinson kreeg eerder deze maand al de rol van Batman. De nieuwe film komt waarschijnlijk pas uit in 2021, en zal zich richten op het verhaal van de jongere Bruce Wayne, de echte identiteit van de superheld. Daarmee wordt de Twilight-acteur de jongste acteur ooit die de rol van Batman op zich neemt.