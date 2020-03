Gestolen paardenwagen Wibi Soerjadi na tip teruggevonden

De gestolen paardenwagen van pianist Wibi Soerjadi is vanmiddag teruggevonden in Enschede. De daders zijn nog voortvluchtig. Ook de buit is weg. Dat laat Soerjadi via zijn persoonlijk assistente Daniëlle de Weerd weten.

De beroemde Nederlands pianovirtuoos is volgens haar een heel grote hoeveelheid waardevolle spullen kwijtgeraakt bij een inbraak in zijn villa in Diepenheim. Daarbij zijn tv’s en ook beddengoed gestolen. De Weerd en de politie willen de buit niet nader omschrijven. Sommige spullen zijn van grote emotionele waarde.

Hulp via Instagram

De inbraak had plaats toen Soerjadi in Disneyland Parijs was om zijn 50e verjaardag te vieren. Hij ontdekte bij thuiskomst in de nacht van dinsdag op woensdag dat zijn paardenwagen was verdwenen. Een bericht daarover op Instagram leidde tot een tip, waarop de politie de auto in Enschede heeft kunnen veilig stellen. De auto stond aan de Lintveldebrink.

De Weerd kon niet zeggen waar precies de wagen stond. De Renault Master was leeg. Vanochtend hebben twee rechercheurs in de villa sporenonderzoek gedaan. Ze hebben volgens De Weerd kunnen vaststellen hoe de inbrekers zijn binnengekomen. Hoe, wil ze niet zeggen, omdat het daderinformatie is.

Kracht

Soerjadi is aangeslagen en heeft zelf geen behoefte aan contact met de media. “Het is een enorme domper op zijn vijftigste verjaardag", zegt De Weerd. Ze zegt dat hij veel kracht put uit de vele steunbetuigingen via onder meer social media. De vraag er gevolgen zijn voor zijn programma de komende tijd beantwoordt ze met: “Dat laten we nog even in het midden”.