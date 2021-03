Gesprek Op1-duo De Leeuw en Joosten door fout uitgelekt: ‘Mensen moeten wennen aan ons’

De verkeerde knip van de podcast van Op1 begint vrij onschuldig. Je hoort De Leeuw zeggen dat het nog 3,5 minuut duurt voor de uitzending begint. Ook vertelt Joosten dat ze een wijntje heeft besteld en zich moest haasten voor het programma.



Maar in het fragment - dat werd uitgezonden door Wilfred Genee op Radio Veronica - is ook te horen dat De Leeuw ingaat op de kritiek die hij en Joosten krijgen op hun presentatierol bij Op1. ,,Mensen moeten heel erg wennen aan ons. Wij zijn op vrijdagavond meer van de vrolijkheid. Up1 noemen we het zelf”, vertelt hij.



Ook is er nog een pijnlijker moment. Daarin is te horen dat De Leeuw niet direct de politieke partij JA21 herkent. Korte tijd noemt hij het ook nog even Jij21, maar als hij hoort dat het om de partij van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans gaat, valt het kwartje.



Het backstagefragment is inmiddels uit de podcast verwijderd.