Gesprek met minister-president voortaan ook met gebarentolk te zien

Dat maakt de publieke omroep vandaag bekend. In de uitzending van 11 oktober praat Ron Fresen met vicepremier Hugo de Jonge. Hij vervangt premier Mark Rutte, die deze week een werkbezoek brengt aan Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië.



De uitzending begint om 18.30 uur. Het programma wordt andere weken gepresenteerd door onder meer Rob Trip en Arjan Noorlander.



Het themakanaal NPO Nieuws is bij KPN te vinden op kanaal 43, bij Ziggo op kanaal 501, bij T-Mobile op kanaal 260 en online via NPO Start. De uitzending met gebarentolk wordt vrijdagnacht op NPO 1 herhaald en is daarna ook op NPO Start terug te kijken.