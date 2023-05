Geschrokken Echte Gooische moeder Bo Wilkes krijgt advies baarmoeder te laten verwijderen

Echte Gooische moeder Bo Wilkes heeft van de gynaecoloog het advies gekregen om haar baarmoeder te laten verwijderen. Dat vertelt ze in een openhartig verhaal in Linda , waarmee ze een petitie ondersteunt tegen de leeftijdsgrens voor een uitnodiging voor het HPV-vaccin. ‘Voor mij was het al niet meer van toepassing.’

Wilkes, die te zien is in de Videoland-serie Echte Gooische moeders, liet altijd netjes een uitstrijkje doen, maar de afgelopen drie jaar zat daar plots een afwijking in. In eerste instantie werd haar gezegd dat het niets was om zich zorgen over te maken, maar de keer erop bleek toch een behandeling nodig. ,,De gynaecoloog verwijderde een laagje van de baarmoedermond waar de onrustige cellen zijn gevonden.’’ Maar wederom volgde er bij een nieuw uitstrijkje weer slecht nieuws.



De behandelingen bleken niet te werken. De gynaecoloog kwam vervolgens met een heftige mededeling. ,,Ze zei: ‘Ik zou goed nadenken of je nog een kinderwens hebt. Ik adviseer je je baarmoeder te laten verwijderen’. Daar schrok ik van. Dat is rigoureus. Ik vind het echt bijdragen aan je vrouwelijkheid, het idee dat je vruchtbaar bent en een kindje kan krijgen. De fantasie om samen nog een kind te krijgen is alleen al leuk. Dat zou worden weggenomen door een medisch issue.’’

Andere optie

Voorlopig overweegt Wilkes nog een andere optie: conisatie. Dan neemt de gynaecoloog met een mesje een kegelvormig stukje van de baarmoeder weg. Volgende week krijgt ze de uitslag van een biopt van haar baarmoeder. Het advies van de gynaecoloog blijft hetzelfde: ,,Ze zei: ‘Nu is het alleen nog je baarmoeder. De volgende stap is PAP 4, in de meeste gevallen zien we al dat het dan kanker is. Dan is alleen het weghalen van je baarmoeder niet voldoende, dan moet er meer worden verwijderd. Dat moet je niet willen, dat is een heel zware operatie’.’’



Met de petitie van Linda.Meiden wordt er opgeroepen om de leeftijdsgrens van het HPV-vaccin óf het uitstrijkje te verschuiven. ‘We maken ons hard voor het verschuiven van de leeftijdsgrens voor de HPV-vaccinatie (naar 30 jaar), het vervroegen van het krijgen van een uitstrijkje (naar 27 jaar) of het drastisch verlagen van de prijs van het vaccin.’

Bo Wilkes heeft drie jongen kinderen Boyd, Julie en Loulou en is samen met haar man Paul.

