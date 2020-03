Geschorste Grammy-baas definitief de laan uitgestuurd na pesten op werkvloer

Sanne Hans nieuwe coach in The Voice Kids

13:54 In het nieuwe seizoen van The Voice Kids neemt Sanne Hans plaats op één van de rode draaistoelen van de jury. Eerder was de zangeres al als jurylid te zien in drie seizoenen van The Voice of Holland. Het nieuwe seizoen van de talentenjacht start vrijdag 6 maart bij RTL4. Ook maakt dan een nieuw presentatieduo zijn debuut: Jamai Loman en Martijn Krabbé.