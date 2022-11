Geschokte collega’s herdenken Pierre Kartner: ‘Hij was woest toen ze Smurfenlied niet wilden uitbrengen’

De clown, het is de muzikale schaduw van Ben Cramer. Huilen is voor jou te laat, het eerste liedje dat mensen noemen als de naam Corry Konings valt. En de naam Sieneke hadden we in Nederland niet gekend zonder Ik ben verliefd (Sha-la-lie), het lied waarmee ze twaalf jaar geleden deelnam aan het Eurovisie Songfestival. De overeenkomst tussen de liedjes: Pierre Kartner had er als (tekst)componist de hand in.

,,Pierre Kartner is enorm belangrijk geweest voor mij’’, zegt Ben Cramer, die nog maar een paar minuten eerder hoorde van het overlijden. ,,Ik schrok me rot. Ik had wel een vermoeden dat het niet goed ging, omdat ik het afgelopen jaar vaak tevergeefs contact had gezocht. Ik heb Pierre zelfs een aantal keer bij optredens moeten vervangen omdat hij vanwege zijn gezondheid ontbrak. De laatste keer was afgelopen december. In juni vorig jaar hadden we voor het laatst contact. Hij had toen het idee om een oud nummer uit de jaren 70 tekstueel iets aan te passen zodat het van toepassing werd op de coronapandemie. Maar dat kwam er dus niet meer van.’’

Volledig scherm Ben Cramer: ‘Pierre Kartner schreef mijn lijflied.’ © Brunopress

Icoon

Corry Konings en Sieneke nemen allebei het woord icoon in de mond wanneer ze Pierre Kartner omschrijven. ,,Hij had veel meer geprezen moeten worden’’, zegt Konings (71), die in 2019 een poging deed bij de burgemeester van Breda. ,,We hebben hem toen de suggestie gedaan om in de stad een standbeeld van Pierre neer te zetten. Dat zat er niet in, ik weet niet meer precies waarom. Maar hij is een ondergewaardeerd icoon.’’

Voor Sieneke (30) was de kennismaking met Kartner tevens het begin van haar loopbaan. ,,Niemand kende me nog voordat ik meedeed aan het nationale songfestival. Sha-la-lie zing ik nu nog steeds elk weekend. Vorig jaar sprak ik erover in een tv-programma van Art Rooijakkers, Pierre stuurde me daarna een heel lief mailtje. Hij was er ook nog steeds trots op. Ik ken niemand met zoveel hits achter zijn naam als Pierre Kartner. Hij schreef voor anderen, maar had natuurlijk zelf ook veel succes met Het kleine café aan de haven en Het Smurfenlied.’’

Quote In mijn carrière is niemand belangrij­ker geweest dan Pierre Kartner Corry Konings

Ben Cramer en Corry Konings zijn beiden zeer schatplichtig aan Kartner. ,,Hij stond aan mijn wieg’’, zo beschrijft Konings het begin van haar loopbaan, waarin Kartner liedjes schreef voor Corry Konings en de Rekels. ,,Bij het derde liedje was het raak, dat was Huilen is voor jou te laat. In mijn carrière is niemand belangrijker geweest dan Pierre Kartner.’’

Cramer heeft soortgelijke ervaringen. ,,Ik herinner me dat ik voor het eerst naar het Franse origineel van De Clown zat te luisteren toen Pierre de kamer binnenkwam. ‘Wat een leuk liedje, zal ik eens proberen daar een Nederlandse tekst op te maken?’ Dat werd in 1971 dus mijn lijflied. Twee jaar later schreef hij De oude muzikant, waarmee ik deelnam aan het Eurovisie Songfestival. In totaal heeft hij misschien wel twintig, dertig liedjes voor mij geschreven.’’

Volledig scherm Corry Konings. © DCI Media

Van dichtbij maakte Cramer ook mee hoe Het Smurfenlied bijna een stille dood stierf. We waren in het pand van platenmaatschappij Dureco, Pierre zat in het kantoor van de directeur en kwam met het stoom uit zijn oren naar buiten. Hij dreigde zijn contract te verbreken omdat ze het niet wilden uitbrengen. ‘Ze zijn gék geworden!’ Hij liet me het lied horen en ging even later opnieuw naar binnen. Toen hij de deur weer uitliep, had hij de toezegging dat ze 500 singletjes gingen persen. We weten hoe dat afliep; het werd een monsterhit waar Dureco jarenlang op kon draaien. Pierre had een heel goed commercieel gevoel en had meestal gelijk.’’

Cramer beschrijft Kartner als een ‘gevoelig mens’. ,,Iemand die zich erg ondergewaardeerd voelde. Ik denk dat hij daar gelijk in had. Hij werd waarschijnlijk vanwege zijn repertoire in een bepaalde hoek geduwd. Dat zat hem dwars. Daarom was hij in 2015 ook zo blij met de uitreiking van de Buma NL Award voor zijn hele oeuvre. Ik was vereerd dat ik hem mocht overhandigen, Pierre stond bij mij eenzaam bovenaan.’’

