Gertjan Verbeek in RTL-programma De Verraders

28 februari Charlie Sheen kijkt tien jaar later nog altijd met veel spijt terug op zijn gedrag dat heeft geleid tot zijn ontslag bij Two and A Half Men. De 55-jarige acteur betreurt dat hij zich door veelvuldig drank- en drugsgebruik misdroeg, blikt hij terug tegen Yahoo! Entertainment.