Gert Verhulst over kritiek na woke-discussie: ‘Duw mensen die zondigen niet onmiddellijk in de hoek’

Gert Verhulst (54) kwam de afgelopen periode in eigen land onder vuur te liggen door een uit de hand gelopen woke-discussie in zijn programma De tafel van vier . Marc-Marie Huijbregts wees hem de volgende dag terecht en stelde dat zijn mening over kwetsende termen er niet toe doet. ‘Begrip moet van beide kanten komen’, reageert Verhulst in Dag Allemaal drie weken na de veel besproken uitzending op de Belgische tv.

In de eerste aflevering van de talkshow De Tafel van vier werd er een discussie over woke gevoerd. Het zorgde voor grote controverse in België, omdat daar bij door Verhulst en gast Margriet Hermans een dertigtal keer het n-woord werd gebruikt om een persoon van kleur te omschrijven. Een redacteur van het programma liet weten diep beschaamd te zijn en stapte zelfs op.



Ook vanuit Nederland kwam er kritiek. In de tweede uitzending was Marc-Marie Huijbregts te gast. Hij spreekt Verhulst aan om de discussie van een dag eerder: ,,Dat jij geen problemen hebt met een woord, betekent niet dat dat voor andere mensen niet zo is. Jij bent een witte heteroman. Daar hebben we eigenlijk geen boodschap aan, dat jij het allemaal moeilijk vindt.” Het fragment waarin Huijbregts Verhulst terecht wijst, wordt op social media veel gedeeld.

Nu de storm enkele weken later een beetje is gaan liggen, komt Verhulst in het Vlaamse tijdschrift Dag Allemaal terug op de bewuste uitzending en de controverse die daarop volgde. ‘Ik had die discussie over woke emotioneel benaderd en heb onderschat dat ik mensen kwetste. Daar hebben we duidelijk een inschattingsfout gemaakt. Dat geef ik toe.’



Maar hij vraagt ook om begrip: ‘Ik ben nu eenmaal wit en oud en hetero, het kan zijn dat ik hierdoor sommige zaken verkeerd inschat. Begrip, en daar gaat het net over, moet van beide kanten komen. Duw mensen die zondigen niet onmiddellijk in de hoek. Ik vrees trouwens dat ik me nog wel ’ns zal laten gaan als een onderwerp me echt raakt. Maar ik wil niemand pijn doen, ik ben geen slechte mens.’

