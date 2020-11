Gert Verhulst en zijn familie krijgen eigen realityserie

De Vlaamse Zender VIER start deze week met de opnames van De Verhulstjes, een realityreeks die de kijker een unieke blik moet gunnen in het leven van Gert Verhulst (52) en zijn gezin. Het idee daarvoor is ontstaan na het succes van de onlinereeks Viktor Vlogdown. ‘Dat was de eerste keer dat we de familie van zo dichtbij konden volgen’, zegt Annick Bongers, programmadirecteur bij SBS, in Het Nieuwsblad.