Gert en Hermien: zangduo naast de Heer, maar ook met aardse zonden

Dit was van de uitreiking van de Appeltjes van Oranje door koningin Máxima

16:54 De uitreiking van de Appeltjes van Oranje, door koningin Máxima, is vanmiddag live te volgen op onze site. In paleis Noordeinde in Den Haag is een select, op corona getest, publiek aanwezig voor de uitreiking van de prijzen, waarmee het Oranje Fonds drie sociale projecten die zich inzetten voor een betrokken en leefbare samenleving bekroond.