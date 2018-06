Gers Pardoel weer samen met zijn ex-vrouw

Gers Pardoel en zijn ex-vrouw en manager Sélina van Gool zijn weer bij elkaar. In november vorig jaar werd bekend dat de twee in alle stilte een punt had gezet achter hun huwelijk. Maar nu zijn de twee weer samen en is de grote liefde terug.

,,Het was even uit, maar dat kan weleens. Nu is het weer goed”, zegt de Ik neem je mee-rapper tegen RTL Boulevard. Veel details over de verzoening wil hij echter niet prijsgeven. ,,Je moet veel praten dan, toch? Hoe is het goed gekomen? Heb je nog nooit een relatiebreuk gehad? Nou, ik wel dus”, zegt hij.

Het koppel was destijds in het grootste geheim gescheiden. Via zijn woordvoerder bevestigde hij toen wel dat "het nieuws dat Selina en ik uit elkaar zijn klopt.” ,,Vooral voor m’n kids is dit erg verdrietig”, klonk het. ,,Samen willen we het beste voor hen en ik hoop dat de media onze privacy zal respecteren”. Op Instagram werden na de breuk alle foto’s waar Gers en Sélina samen opstaan meteen verwijderd.

Het was voor Sélina dat de zanger ‘Spring maar achterop bij mij’ zong. Pardoel liep haar tegen het lijf in de kledingzaak in Rotterdam waar zij aan de slag was. Sélina stond al aan zijn zijde vóór Gers’ grote doorbraak in 2009. Als zijn manager, met haar eigen bedrijf Goudrocc, timmerden de twee samen aan zijn carrière. En dat kunnen ze dus nu weer zonder zorgen doen.

Gers en Sélina hebben twee kinderen samen: Goud en Rocci.