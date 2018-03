Gers Pardoel loopt door vuurwerk brandwonden op tijdens concert

Pardoel, in Nederland bekend van de hits Ik neem je mee en Bagagedrager, trad gisteren op in bomvolle Lotto Arena, zo laat hij ook zien op een filmpje op Instagram. Maar tijdens één van zijn nummers ging het flink fout. Een vuurwerkfontein ging af, maar Pardoel stond daar net iets te dicht in de buurt.



,,Ik ben verbrand aan mijn rechterhand en aan mijn elleboog", vertelde de muzikant aan het Belgische radiostation MNM. ,,We hadden vuurwerk tijdens een aantal liedjes en ik stond te dichtbij. Iemand drukte op het knopje toen ik bukte. En de vlam ging onder mijn t-shirt door. Ik heb geen pijn, hoor, maar ik moet wel even langs de dokter."



In Nederland is het al een tijdje redelijk stil rond Pardoel, maar in België is de rapper nog ongekend populair. Volgend jaar op 23 maart staat hij weer in de Lotto Arena, te vergelijken met Ahoy.