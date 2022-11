Gerard Timmer bereid vragen over DWDD te beantwoorden

Gerard Timmer, de huidige directeur van de NOS, zegt geen kennis te hebben genomen van de misstanden bij De Wereld Draait Door . Timmer volgde bij BNNVara in 2014 Frans Klein op als algemeen directeur en bleef in de functie tot 2018, in de periode dat DWDD hoogtijdagen vierde.

Timmer, die desgevraagd niet wil reageren, stelt mee te werken aan het externe onderzoek dat de NPO gaat instellen. ,,Ik vind het buitengewoon vervelend voor degenen die het overkomen is. Als er een onderzoek komt, ben ik zeer bereid vragen te beantwoorden”, aldus Timmer op de site van NOS.

Angst

Gisteren deed BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler in het programma Nieuwsuur ‘een diepgevoelde spijtbetuiging’ namens de omroep. ‘Naar al die mensen, al die oud-collega’s, ook collega’s die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden’, ‘in angst hebben gewerkt’ en ‘dat leed hebben moeten ervaren’. Hiermee reageerde ze op het vrijdag verschenen Volkskrantartikel over jarenlang grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma, onder meer door presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Kunzeler gaf aan op een publiekelijke spijtbetuiging van presentator Matthijs van Nieuwkerk te hopen. ,,Voor ons was het altijd van groot belang dat hij zou erkennen dat hij over grenzen is gegaan en spijt zou betuigen.” Dat heeft de presentator in gesprekken met BNNVara wel gedaan, stelt de directeur, maar ze vindt het ,,belangrijk dat hij het ook doet naar mensen wie het betreft”. Maar Kunzeler vindt dat dit ook BNNVara aangaat. Ze noemt het grensoverschrijdende gedrag ‘verschrikkelijk’ en vindt ‘het niet normaal dat mensen in angst leven’.

Extern onderzoek

De NPO heeft een onderzoek ingesteld naar de misstanden bij DWDD. Het onderzoek zal extern worden belegd bij een onafhankelijke partij, meldt de omroep. ,,Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Uiteraard is hierbij van groot belang dat de betrokken medewerkers worden gehoord en dat het onderzoek recht doet aan hun belangen”, aldus de omroep. Eind deze week zal de NPO de staatssecretaris informeren hoe de aanpak van het volledige proces wordt georganiseerd. In ieder geval moet voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek zijn afgerond en er een actieplan liggen met concrete stappen.

Ook komt er in opdracht van staatsecretaris Gunay Uslu (Cultuur & Media) een actieplan over hoe het werkklimaat bij de publieke omroep kan worden verbeterd. In januari werd ook een dergelijk actieplan opgetuigd door de NPO na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij RTL-programma The Voice of Holland. Zo werd onder andere onderzocht of de omroepen voldoende vertrouwenspersonen hebben.

