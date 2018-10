Gerard Spong: Job Gosschalk is ‘geestelijk ontredderd’

De advocaat die niet wil zeggen of Gosschalk ook (medische) hulp krijgt, staat hem juridisch bij nadat de politie een onderzoek is gestart na een aangifte van een zedendelict. Dat is bijna afgerond, zo meldde het Openbaar Ministerie. Eind vorig jaar kwam Job Gosschalk in opspraak toen meerdere acteurs naar buiten kwamen met verhalen waarin zij slachtoffer zouden van seksueel wangedrag. De producent gaf toe ‘grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond’, maar ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd.

De casting director - die de aandelen van Kemna Casting (tegenwoordig Post Castelijn) waar hij mede-eigenaar was, heeft overdragen - is bereid volledig mee te werken aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Hij moet nog gehoord worden. ,,Het is nog volstrekt onbekend wanneer dat gaat gebeuren, maar ik verwacht wel dat dat in Nederland zal zijn”, aldus Spong die niet op de hoogte is van de aard van de aangifte. ,,Ik moet het dossier nog krijgen. Ik heb wel een vermoeden, maar ik ga niet speculeren.”

Een tijd lang bestond het vermoeden dat Job Gosschalk, nadat hij in opspraak was geraakt, in het buitenland zou zitten. Of dat nu het geval is, is onduidelijk. Er zou geen aangifte zijn gedaan door iemand die in het buitenland woont.