Gerard Joling wil nog steeds liefde vinden op tv: ‘Ik sta ervoor open’

,,Ik zei vorige week dat ik bezig ben met een Bachelor-achtig programma. Dat heeft de pers gehaald, maar het is nog niet zeker. Het was er eigenlijk een beetje uit geschoten", aldus de entertainer. Geer heeft er wel over gesproken met RTL.



,,Ik was iets te voorbarig", concludeert hij. Een afgesloten hoofdstuk is het wat hem betreft nog niet. ,,Ik sta er open voor. Als het maar mooi en met veel humor is gemaakt en integere televisie is. Dat moet er allemaal in zitten. Maar er moet ook tijd voor zijn, een land worden geregeld en mensen. Ik wacht eerst even af.”



Het plan voor een datingprogramma is sowieso voor de langere termijn, want Gerard is komend najaar al volop op televisie te zien met onder meer The Masked Singer en Joling en de Buitenlanders. ,,Als mensen mij dan weer een halfjaar elke week op tv zien, is het wel weer genoeg", lacht hij. ,,We moeten geen overkill hebben.”