Gerard Joling keert terug als coach in The Voice Senior

Vivienne Westwood sluit zich op in kooi voor Julian Assange

13:54 Vivienne Westwood heeft vandaag op opmerkelijke wijze kenbaar gemaakt dat ze vindt dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange moet worden vrijgelaten. De 79-jarige modeontwerpster sloot zichzelf, gehuld in een kanariegeel pak, op in een gigantische vogelkooi voor een gerechtsgebouw in Londen.