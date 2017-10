Gerard Joling heeft moeite met opstaan, Danny de Munk neemt hond in de maling

video 'Topsporter' Mattie Valk gaat tot het uiterste

18:10 Radio-dj Mattie Valk is vandaag aan een nieuw avontuur begonnen: hij gaat een week lang als topsporter aan de slag door het Olympisch trainingsschema te volgen van een schaatser. In de eerste aflevering wordt de fitheid van de Qmusic-dj flink op de proef gesteld. Is hij wel klaar voor deze belevenis? ,,Ik weet niet wat me te wachten staat", aldus Mattie.