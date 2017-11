Gerard Joling des duivels om nepnieuws over politie-inval

Een inval door de politie na een melding dat hij een wietplantage in huis zou hebben? Daar klopt volgens Joling helemaal niets van. De Topper is zelfs woedend omdat iemand zomaar nepnieuws via een website de wereld in heeft geholpen. ,,Ik heb met drugs helemaal nooit wat te maken willen hebben. Laat iedereen lekker zijn gang gaan, maar ik hoef het niet", foetert hij in De Telegraaf. ,,Het is fakenieuws, maar wel een bericht dat als een bom insloeg. Ik ben gek gebeld!"



Joling verliet het feestje en snelde naar het politiebureau in Aalsmeer. Daar deed hij meteen aangifte van de opmerkelijke gebeurtenis, al was het leed toen al geschied volgens de zanger. ,,Het was in die korte tijd al door 15.000 mensen gedeeld en overgenomen op hun eigen platform. Een ander probleem is dat zo’n artikel nog jaren terug kan komen als je m’n naam intikt op Google", verklaart hij.



De agenten begrepen de ernst van de zaak en schakelden een speciaal team vanuit Groningen in. Die wisten binnen een uur het stukje van de website te verwijderen en gaan nu verder uitzoeken wie hier verantwoordelijk voor zijn. ,,Ik ken de mensen niet die achter deze site zitten. En zij mij ook niet, denk ik...", aldus Joling.