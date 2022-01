Gerard Joling dankbaar voor steun na overlijden moeder: ‘Dit is echt niet normaal’

Help, mijn man is klusser Petra woonde vijftien jaar in bouwval : ‘Ik zit vol met woede en ben depressief’

Het nieuwe seizoen van Help, mijn man is klusser! is van start gegaan met hoge kijkcijfers. In de eerste aflevering was te zien hoe Petra en haar man Joop al vijftien jaar in een zwaar verwaarloosd huis in Zaandam wonen. Ruim 1,1 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe niet alleen hun woning, maar ook hun huwelijk op instorten stond.

