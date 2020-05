Gerard Cox: Toen ik thuiskwam lag de hond dood in zijn mandje

Hoe ervaart u deze tijd?

,,Ik kom de dag wel door. Op dit moment herlees ik de biografie van Frank Sinatra: His Way. Verder heb ik een nieuwe hond die veel tijd vergt. Mijn vorige hond is onlangs overleden. Ik kwam terug van de opnamen in het buitenland voor ons programma Beter Laat Dan Nooit en toen ik thuiskwam lag hij dood in het mandje. Voor het overige heb ik met afzeggingen te maken. Ik zou een film met Joke Bruijs maken in Spanje, maar dat gaat waarschijnlijk niet door.''