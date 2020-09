Gerald raadt (nu al) het nieuwe Geluid en wint 4800 euro

De waarde van Het Geluid begint altijd op 2500 euro; bij ieder fout antwoord komt er 100 euro bovenop. De huidige ronde begon gisterochtend, nadat de vorige opgave woensdag na zes weken en 456 foute pogingen eindelijk was geraden.



De tondeuse is overigens niet het ‘goedkoopste’ geluid uit de veertienjarige geschiedenis van het bekendste radiospel van Nederland. In 2010 werd ‘het terughangen van een haak in een telefooncel’ binnen een dag geraden. Dat geluid was toen 3200 euro waard.



Het hoogste prijzenbedrag ooit werd vorig jaar gewonnen door Kirsten (37), die toesloeg tijdens de zogenoemde SuperRonde. Het Geluid had toen al een recordwaarde van 66.100 euro, maar vanwege de speciale ronde kreeg de Veenendaalse een cheque van 100.000 euro. Het juiste antwoord bleek ‘het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand’ te zijn: