Geplande Nederlandse filmreleases komen ondanks lockdown gewoon uit

De film Buiten is het feest, met Georgina Verbaan en Abbey Hoes, is in de bioscopen te zien vanaf 22 oktober. De Vogelwachter, de eerst film in jaren met Freek de Jonge in de hoofdrol, gaat draaien op 5 november. Bioscopen mogen, net als theaters, door de strengere coronaregels de komende vier weken nog maar dertig bezoekers per zaal ontvangen.