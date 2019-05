Georgina voelt zich diep beledigd door spiegel en Waylon springt uit zijn vel

Dj Martin Garrix komt met een interessant nieuwtje. Als hij fanatiek tafelvoetbal speelt, ruikt hij niet echt fris meer.

Actrice Georgina Verbaan kwam in Amsterdam een ‘kutspiegel’ tegen. Het opschrift op de spiegel is veelzeggend: ‘you could look better’, oftewel je had er beter uit kunnen zien.

Heleen van Royen gaat de komende tijd door het leven met een iets blonder zomerkapsel. Wie aan de slag ging met verf en zo te zien een föhn? De steeds bekender worden sterrenkapper Mika van Leeuwen.

Oud-realityster en modeinfluencer Laura Ponticorvo deelt een best heftig, persoonlijk verhaal met haar volgers. Ze blijkt 33 jaar geleden meer dood dan levend ter wereld te zijn gekomen.

Voor oud-songfestivalzangeressen Getty Kaspers en Marga Bult is het een knetterdrukke tijd, omdat iedereen hun mening wil weten over de Nederlandse deelnemer Duncan Laurence.

Model Kim Feenstra wordt bedolven onder de aandacht van haar aanhankelijke poolhond.

Zo zien we Katja Schuurman zeker niet elke dag voorbij dansen op sociale media.

Presentator Viktor Brand is zo langzamerhand toe aan een nieuwe paraplu.

Bas Smit, de ietwat bijgelovige echtgenoot van Nicolette van dam, werkte in Amsterdam een smakelijke Ajax-hamburger naar binnen.

Jaaaaa zit al de eerste geluks burger te klappen hoor 🍔🎉 #Ajax lekker naar de finale! ❌❌❌ @brasserievandam Ps best sterke texten 😂😂😂 10.2k Likes, 424 Comments - Bas Smit (@bassmit) on Instagram: "Jaaaaa zit al de eerste geluks burger te klappen hoor 🍔🎉 #Ajax lekker naar de finale! ❌❌❌..."

Nikkie Plessen mag vandaag 34 kaarsjes uitblazen. De modeontwerpster is op haar hoofdkantoor flink verrast door haar man, kinderen en collega's.

Shelly Sterk geeft de voorkeur aan het aangename zonnetje in haar gezicht. 'Middelvingertje voor het weer', schrijft de zwangere presentatrice.

Gehuld in chique kaplaarzen en een regenjas staat Kim-Lian van der Meij vandaag op een enorme hoop aarde. Inclusief een niet al te fris uitziende wagonlading water. ‘Wat een modderzooi!', grapt de presentatrice.

Art Rooijakkers werd vanochtend wakker met een - zoals hij het zelf omschrijft - slaaphoofd. Hij koos daarom bewust voor een makkelijke sweater waarop popcorn & chill te lezen valt.

Het is vandaag 13 jaar geleden dat Wendy van Dijk afscheid moest nemen van haar vader. In een emotioneel bericht op Instagram schrijft ze hoe ze hem ontzettend mist. ‘Afscheid nemen bestaat niet zong je vriendje Marco: Wat je ook doet, waar je ook gaat...’

Miljuschka Witzenhausen is net een paar dagen op Nederlandse bodem, maar duikt alweer de keuken in. Van wie is die mysterieuze handafdruk op haar derrière?

Zomaar in Miami liep Humberto Tan een man tegen het lijf die maar al te graag met hem op de foto wilde. De presentator vond het prima, maar alleen als hij ook een kiekje van de onbekende heer mocht maken. En die afspraak levert een prachtig plaatje op.

Feest in huize Bauer! Lucas, de zoon van Frans en Mariska, is vandaag tien jaar geworden. En dus mag hij zich nu eindelijk een tiener noemen.

Waylon is er helemaal klaar mee. Zijn naam en foto's worden geheel tegen zijn zin in voor nepadvertenties gebruikt die op Facebook belanden. Zijn advocaat maakte er werk van, maar de zanger is gestopt met zijn juridische gevecht vanwege de hoge kosten en omdat Facebook kennelijk niet van plan is in actie te komen. ,,Ik hoop oprecht dat deze ellende ophoudt.”