Georgina krijgt overvloed aan aandacht en Jan maakt carrièreswitch

Luc­kyTV-ma­ker Sander van de Pavert start vijfdelige talkshow

16:44 LuckyTV-maker Sander van de Pavert gaat een vijfdelige talkshow hosten. In Avondlicht gaat hij in 12 minuten per aflevering het gesprek aan met bijzondere mensen uit de wereld van media en televisie. Onder andere Andries Knevel, Freek Vonk, Jort Kelder, Giel Beelen en Catherine Keyl zullen op ludieke wijze het hemd van het lijf worden gevraagd.