Georgië is meer in trek voor vakanties dankzij Wie is de Mol?

,,We zien absoluut een verhoging van het aantal aanvragen voor Georgië in vergelijking met de periode van voor Wie is de Mol? en daar zijn we erg blij mee, want Georgië wordt niet heel veel aangeboden door organisaties in Nederland”, aldus een woordvoerder van Better Places.



Ook Koning Aap bevestigt een toename van interesse. ,,We hebben meer aanvragen gekregen voor Georgië. We merken zeker dat er meer interesse is. Mensen vertellen daar niet specifiek bij dat dat met Wie is de Mol? te maken heeft, maar daar kun je wel vanuit gaan.''