George Kooymans over zijn ziekte: ‘Voor mijn gevoel gaat het best snel achteruit’

Sinds de onheilstijding over zijn ongeneeslijke spierziekte ALS begin 2021 naar buiten kwam, hulde gitarist/zanger George Kooymans zich in stilzwijgen. Hij vermeed publiciteit en ging niet in op interviewverzoeken. Nu hij in staat was om het gezamenlijke jarenlange project met de Amerikaan Frank Carillo af te ronden, stond hij per telefoon radiopresentator Felix Meurders te woord. ,,Hoe snel de ziekte zich ontwikkelt weet niemand. Dat is het beroerde bij dit soort aandoeningen. De artsen denken dat het bij vrij langzaam gaat, maar naar mijn eigen gevoel gaat het best snel.’’