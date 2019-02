George Baker viert jubileum met concert in Ahoy

George Baker (74) sluit 2019 spetterend af. Op 27 december geeft de zanger een groot concert in Ahoy, dat in het teken staat van zijn jubileum. George Baker zit dit jaar vijftig jaar in het vak.

,,Ik had er zelf niet zo bij nagedacht", zegt George Baker voor de camera van het ANP. ,,Maar mijn management zei: joh, je zit vijftig jaar in het vak, daar moet je toch wel even bij stil blijven staan, dat is toch tamelijk uniek.’’

Toen het idee voor een jubileumshow in Ahoy ter sprake kwam, was de zanger direct enthousiast. ,,Ik dacht: potverdorie, dat is toch wel erg leuk.’’

Dansende olifanten

Het samenstellen van de show valt nog niet mee. ,,Het is een jubileum, dus er zullen veel hits in zitten. Ik heb pakweg 44 hitsingles gehad, daar alleen al zou je zo'n concert mee kunnen vullen.’’ George Baker belooft concertbezoekers ‘de grootste hits en de beste albumstukken’. ,,Geen dansende olifanten en balletten, het is gewoon een concert.’’