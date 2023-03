Genieten of huiveren: de gekste acts van het komende songfestival

Kunst of kitsch? Kwaliteit of volstrekte bagger in een muzikaal jasje? Zoals elk jaar heeft het Eurovisie Songfestival zijn muzikale paradijsvogels. Nog niet alle deelnemers zijn bekend, maar deze vier acts springen er nu al uit. Luister en huiver. Of geniet, dat kan natuurlijk ook.

Finland: Käärijä - Cha Cha Cha

Bij deze act gaat in mei zonder twijfel het dak eraf in Liverpool. Vooral live, zoals hier in de nationale voorronde, barst Cha cha cha van de energie. Het is letterlijk en figuurlijk opzwepend en het maakt nog kans ook. De Eurovisie-fans hebben vertrouwen in deze zanger met Hulk-opblaasarmen, want bij de wedkantoren staat dit lied in de top-3.

Kroatië: Let 3 - Mama Sc!

Zonder concurrentie: dit is voorlopig de meest bizarre act van het festival. Kroatië stuurt een parodie op oorlog en dictators. We hebben dit clipje inmiddels al vaak bekeken en nog altijd weten we niet wat we hier van moeten vinden. Is dit jouw eerste kijkbeurt, dan wensen we je nu alvast veel sterkte toe.

Duitsland: Lord of the lost - Blood & Glitter

Ze hadden natuurlijk ook gewoon Rammstein kunnen sturen, maar die band heeft andere bezigheden in mei. Dus koos Duitsland een kloon van de showmetalband. Muzikaal is het allemaal net een tandje minder, maar qua spektakel levert Lord of the lost een aardige act af. Inclusief de vuurspuwende kanonnen die Rammstein ook zo graag meeneemt op tour.

Oostenrijk: Teya & Salena - Who the hell is Edgar?

We hebben nog geen livebeelden, maar de videoclip is zeer de moeite waard. Een komische lofzang op een schrijver die al ruim anderhalve eeuw niet meer onder ons is, Edgar Allan Poe. Zijn geest herleeft, en hoe! Graag jullie aandacht voor Teya & Salena uit Oostenrijk. Zeer geschikt om bijvoorbeeld de lunchpauze op te vrolijken. Wij zijn vooral benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe ze dit straks live op het podium gaan brengen.

