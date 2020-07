Genee, Derksen en Van der Gijp praten donderdag over toekomst Veronica Inside

Het is een maand geleden dat na de ‘racisme-uitzending’ van Veronica Inside op 22 juni de bom barstte tussen enerzijds Genee en aan de andere Derksen en Van der Gijp. Laatstgenoemden verweten Genee een te harde aanpak aan tafel bij hen. Ze ruzieden over de aanpak van en de tafelindeling in die uitzending, die volgens Genee vooraf bij iedereen bekend was.



Na de rel schrapte Talpa de laatste aflevering van het seizoen. Derksen en Van der Gijp legden vervolgens een bom onder het populaire programma door resoluut te stellen ‘niet meer in deze setting aan tafel te gaan’. De analytici hebben nog een contract voor twee jaar.



Het bezoek van zowel Louwerens als Genee heeft De Snor nog niet op andere gedachten gebracht. ,,Er wordt allemaal onzin beweerd in de publiciteit. Er is niets veranderd. Ik heb verder geen ruzie met Wilfred, maar ik sta er nog hetzelfde in. Ik denk nog steeds dat het heel moeilijk wordt.”