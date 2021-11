‘Gemene’ zet bij Robinson: ‘Jij gaat naar de hel’

HONGER

Het was mooi om te zien: hoe Jay-Jay (‘Mijn maag schrikt gewoon’), Jasmine (‘Heaven’) en Sandra (‘Ik kan mijn geluk niet op’) genoten van de lunch die ene Mario als verrassing in elkaar kwam flansen. Dat was op Winnaarseiland, dus dat snapte ik. Gekker was de octopus die werd gebracht bij het andere eiland. Logisch dat de kandidaten stonden te juichen (let op het dansje van Britte). ‘Een smakelijk steuntje in de rug’, stond in de bijgevoegde brief. Ja, ze kunnen het leuk brengen, de makers. Maar vorige week kwam er een helper langs om de kandidaten te leren vissen en nu wordt er zelfs eten gebracht. Het zijn brevetten van onvermogen: de makers hebben de voedselvoorziening op en rond de Kroatische eilanden schromelijk onderschat. Volgend jaar -als corona het toelaat- weer naar de Filipijnen.