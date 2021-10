Gelaagd psychologisch drama Drijfzand wil net wat te veel

3FM-dj Timur Perlin maakt op zender ruzie met eigen baas: ‘Ik baal hier van’

19 oktober 3FM-dj Timur Perlin is vanmiddag flink geclasht met zenderbaas Sharid Alles. Live op de radio vochten de twee een discussie uit over de vraag of een prijswinnaar die de locatie van het geheime Måneskin-concert doorverkocht, teruggebeld mocht worden. ,,Ik vind het raar. Jij bent mijn baas en komt nu in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen.”