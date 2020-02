Geheimzinnige omroep-pingel brengt Molloten in de war

In het fragment klinkt een geluid dat je hoort als een omroeper op Schiphol een vertraagde vlucht aankondigt, gevolgd door tientallen witte stipjes die over een zwarte achtergrond schieten. ,,Maandag 24 februari’’, is het enige dat de AVROTROS loslaat. Dat is maandag, twee dagen na een nieuwe aflevering van Wie is de Mol?.



Volgens presentator Rik van de Westelaken gaat het om een aflevering waarvoor hij serieus moest kijken, schrijft hij op Instagram. Van de Westelaken weet wie de Mol is. Molloten tasten voorlopig in het duister. Verschillende theorieën doen nu de ronde. Het geluid kan iets met Schiphol te maken hebben, maar ook met een trein. Zou oud-deelnemer Ron Boszhard terugkeren? Wordt er op een station in Nederland een boodschap verkondigt? Zit de Mol in een trein? Landt de Mol maandag op Schiphol? Of heeft het iets met het naderende carnaval te maken?