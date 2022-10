Geert raadt het geluid en wint ruim een halve ton: ‘Ik sta helemaal te trillen’

Cher zet villa in Malibu te koop voor miljoenen­be­drag

Potentiële huizenkopers met diepe zakken kunnen in de Verenigde Staten een bod gaan doen op een beroemd huis van een nog beroemdere eigenares. Volgens The Wall Street Journal heeft Cher namelijk haar stulpje in Malibu (Californië) met een vraagprijs van maar liefst 85 miljoen dollar, ruim 87,5 miljoen euro, in de markt gezet.

