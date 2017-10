Geert Mak krijgt prijs voor grote verdiensten

Winston en Renate op de buis in Circus Gerschtanowitz

14:54 Voor het eerst presenteren Winston en Renate Gerschtanowitz als man en vrouw samen een tv-show: Circus Gerschtanowitz. ,,Het is een programma met heel veel talent, maar het is geen talentenjacht", vertelt Winston. Voor de show delen de twee een kleedkamer. ,,Het is heel gezellig, hij maakt alleen zo veel rommel", lacht Renate. De show is te zien vanaf zaterdag 28 oktober op SBS6.