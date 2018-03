Geer en Sonja aan de Jagermeister en de verdwenen sproeten van Lindsay

Waar zijn toch de sproeten van Lindsay Lohan heen? Op een recente selfie zijn die kenmerkende sproetjes volledig verdwenen onder een enorme laag make-up. Het ziet er daarbij ook naar uit dat Lindsay naast de laag make-up ook het prikje botox niet links heeft laten liggen.

@zayanuraiisland 😍😎 66.9k Likes, 734 Comments - Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Instagram: "@zayanuraiisland 😍😎"

Victoria Beckham is op familiebezoek en deelt veel zoete kiekjes. Daarbij is het in Groot-Brittannië moederdag, dus reden genoeg voor Victoria om haar moeder eens in het zonnetje te zetten.

Happy Mother's Day x we love u so much x @jackie.adams_ @sandra_beckham49 ✨ 102.2k Likes, 276 Comments - Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Instagram: "Happy Mother's Day x we love u so much x @jackie.adams_ @sandra_beckham49 ✨"

Katja Schuurman geniet met dochter en vriendin van een vrije dag in Amsterdam. Inclusief de kermis, suikerspinnen en een rondje in het reuzenrad.

#kermis #westerpark @slimfitmama #sundayfunday 739 vind-ik-leuks, 6 reacties - Katja Schuurman (@katjaschuurman) op Instagram: '#kermis #westerpark @slimfitmama #sundayfunday'

Gerard Joling is op vakantie in Gerlos. Er wordt wel wat geskied, maar er wordt vooral ook gretig Jagermeister gedronken. Sonja Bakker is er ook, en die heeft klaarblijkelijk een 'schijt aan Sonja-dag' want ook zij drinkt vrolijk een kruidenlikeurtje mee.

Koekoek. Ben je wakker @sonjabakker.nl @cincin_gerlos #gerardjoling #oostenrijk #gerlos 1,541 vind-ik-leuks, 32 reacties - Gerard Joling (@gerard_joling) op Instagram: 'Koekoek. Ben je wakker @sonjabakker.nl @cincin_gerlos #gerardjoling #oostenrijk #gerlos'

Het kan weinig mensen ontgaan zijn: gisteren was het de finale van Wie Is De Mol? De winnaar van vorig jaar Thomas Cammaert was natuurlijk ook aanwezig in het overvolle Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Molletjes onder elkaar!

JAN IS DE MOL en wat een geweldige mol was het!! Molletjes onder elkaar 😎 792 Likes, 17 Comments - Thomas (@thomascammaert) on Instagram: "JAN IS DE MOL en wat een geweldige mol was het!! Molletjes onder elkaar 😎"

Het is te hopen voor dj Hardwell (Robbert van de Corput) dat hij in Nederland is tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, want het lijkt erop dat hij zijn stemkeuze al heeft gemaakt. In zijn woonplaats Breda gaat hij op de foto met onze minister president Mark Rutte, die voor de verandering zichzelf weer in een spijkerbroek en wit overhemd heeft gestoken.

Nice to meet Dutch prime minister Mark Rutte today! 87k Likes, 300 Comments - Hardwell (@hardwell) on Instagram: "Nice to meet Dutch prime minister Mark Rutte today!"

Ken je haar nog? Gooisch meisje Pauline Wingelaar? Inmiddels heeft ze twee kleine Gooische mannetjes (Rein en Diederik) op de wereld gezet, en wordt er weinig rosé meer gedronken met haar oud-collega's. Voor de oudste trouwens geen golf- of tennisles, maar een heuse proefrit op een Harley Davidson. De kleine lijkt het allemaal erg te waarderen.

Gelukkiger kunnen we hem niet maken!!! 🏍 #HarleyDavidson 😍 1,731 Likes, 18 Comments - Pauline Wingelaar (@paulinewing) on Instagram: "Gelukkiger kunnen we hem niet maken!!! 🏍 #HarleyDavidson 😍"

Bridget Maasland is gewoon aan het werk dit weekend. Ze verbaast zich wel over de gebruinde tint van collega Frank Dane. Hij compenseert zijn studio- en radiowerkdagen volgens Bridget met tripjes naar de zonnebank.

Frank slaap jij onder een zonnebank?! #goodtobeback #weekend @rtlboulevard #rtl4 @frankdane538 1,462 Likes, 30 Comments - Bridget (@bridgetmaasland) on Instagram: "Frank slaap jij onder een zonnebank?! #goodtobeback #weekend @rtlboulevard #rtl4 @frankdane538"

De babybump van Chantal Janzen maakt flinke vorderingen! Erg productief is ze door de kleine niet meer, maar er wordt wel nog gewoon goed geleefd (en gegeten).