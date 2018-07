Geer en Goor weer samen: 'Een soort abces zit er naast me'

In een preview van de talentenjacht die vandaag door RTL 4 is vrijgegeven, is te zien hoe Geer en Goor in de auto onderweg naar de opnamestudio in Hilversum een stevig gesprek vieren. ,,Zitten we dan toch naast elkaar. Dat had ik niet verwacht als ik heel eerlijk ben'', vertelt Joling. ,,Mijn hoofd stond er niet naar en de jouwe ook niet.'' Waarop Gordon reageert: ,,Maar je bankrekening wel zeker?''



Goor was naar eigen zeggen 'sceptisch' toen hij hoorde dat er een seniorenversie van The Voice of Holland zou komen. ,,Maar nu denk ik dat het een groot succes gaat worden.'' Kijkend naar zijn collega: ,,Er zijn natuurlijk genoeg mensen van jouw leeftijd die de boot gemist hebben.'' In het filmpje nemen de twee ook plaats in hun spiksplinternieuwe rode stoel. ,,Een soort abces zit er weer naast me. Kan ik die stoel ook weg laten snijden?'', sneert Gordon. ,,Die rode knop... Ik heb er elektra op laten zetten bij jou. 2.500 volt. Dit kan toch ook weer niet dit! Maar wel enig!'', giert Joling.