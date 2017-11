Geen verbinding met Pakjesboot in eerste Sinterklaasjournaal

In de eerste aflevering van de zestiende editie van het Sinterklaasjournaal is nog geen Piet opgedoken. Presentatrice Dieuwertje Blok kreeg geen verbinding met Pakjesboot 12 door een woeste zee en uitte haar bezorgdheid aan weerman Jan Boerenfluitjes. Volgens hem valt het allemaal wel mee. ,,Hier in Wiedeweerga zouden ze zeggen: Soms vreest men de rampspoed, maar dan blijkt veel later dat de storm slechts gewoed heeft in een glas water''.

Ondanks dat de weerman Dieuwertje probeerde te kalmeren, bleef ze bij haar standpunt. ,,Dit is echt geen storm in een glas water hoor. Meneer Boerenfluitjes, we houden ermee op. Hier hebben we niets aan. Het blijft stormen op zee en de stoomboot is nergens te bekennen.''

Het is de bedoeling dat de Pakjesboot over vijf nachtjes aanmeert in het Friese Dokkum.

De NTR maakte onlangs bekend dat Sinterklaas dit jaar naar Nederland komt met een 'bont gezelschap aan helpers'. Onder anderen John Jones, Jeroen Spitzenberger, Frederik Brom, Joep Onderdelinden, Harry Piekema, Mimoun Ouled Radi en Abbey Hoes spelen hierin een rol. Wat de rol van de acteurs precies is en hoe ze eruitzien, kon de omroep nog niet zeggen. De NTR kondigde eerder aan dat de gekleurde pieten van vorig jaar niet terugkeren.

Jeroen Kramer gaat wederom als verslaggever het land in, net als Charlie Chan Dagelet, die voor het eerst is te zien in het Sinterklaasjournaal. Vanavond hing ze in het Pietenhuis een eerste tekening van een meisje voor de Sint op aan een lijntje.