Geen persconferentie, maar avondje Ellen ten Damme: ‘We zijn getest, we kunnen tongzoenen’

Het was maar een uur en een kwartiertje, maar zoals bezoekster Hindrikje Miedema (60) zei: ,,Beter iets dan niets.” Als manager van vijf Friese huisartsenposten gaat het al een jaar over niets anders dan corona, de hele dag door. ,,Ik heb vanavond, na mijn dienst, snel een banaan gegeten en ben plankgas naar het theater gereden. Ik snak naar een beetje cultuur.” En velen met haar. Zangeres Ellen ten Damme stond gisteravond tegenover een uitgehongerd publiek in Stadsschouwburg De Harmonie. Normaal is hier plek voor duizend man, nu zaten er 150 bezoekers verspreid over de zaal.



Ten Damme trapte de landelijke pilot af: 43 theaters en concertzalen mogen de komende week open voor publiek, mits de bezoekers zich vooraf laten testen. Dit experiment werkt weer net iets anders dan de Fieldlabpilots. Daar werd tijdens evenementen vooral gekeken naar het gedrag van mensen. Hoe vaak gaan ze naar de bar of het toilet, dragen ze hun mondkapje en houden ze afstand van elkaar? Deze nieuwe testen moeten uitwijzen of mensen een theaterbezoek weer aandurven, bereid zijn om vooraf te testen en de speciaal ingerichte testlocaties soepeltjes werken. Afhankelijk van het aantal coronabesmettingen wordt het aantal evenementen uitgebreid vanaf 1 mei.