Geen opgehitste sfeer in kookshow The Chefs' Line

Britse SuRie heeft blauwe plekken na verstoord optreden

15:19 De Britse zangeres SuRie is niet helemaal ongeschonden van het Eurovisiesongfestivalpodium gekomen nadat een man haar optreden zaterdag in de finale verstoorde. Ze liep verschillende blauwe plekken op, zo vertelde ze in This Morning op ITV.